В Крыму возрождается судоремонтная промышленность

Крейсер «Москва» пройдет ремонт и модернизацию в крымском Севастополе. Такое поручение дал президент Владимир Путин во время визита в город-герой.

Как сообщает врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, с просьбой о проведении ремонтных работ на флагмане Черноморского флота к главе страны обратились власти города.

На данном этапе остается неизвестным, какое предприятие займется модернизацией гвардейского ракетного крейсера. Однако существуют предположения о том, что такой серьезной работой займутся сразу несколько заводов, среди которых окажется Севморзавод и 13-й судоремонтный завод ЧФ.

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О желании модернизировать «Москву» именно в Севастополе Дмитрий Овсянников сообщил еще в 2016 году, понимая, что для этого городу придется привезти в Севастополь высококвалифицированных специалистов и увеличить мощности заводов.

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Таким образом, мы можем воочию наблюдать процесс возрождения крымской судостроительной и судоремонтной промышленности, который начнется с Севастополя.

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