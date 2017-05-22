В Крыму вычисляют уровень коррупции (опрос)

Правительство Республики Крым разметило на официальном портале опрос. Опрашивание нацелено на определение уровня коррупции в регионе.

Комитетом по противодействию коррупции Республики Крым проводится социологическое исследование — изучения общественного мнения населения и предпринимателей о коррупции и факторов ей способствующих.

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Опрос стоит из 27 вопросов, в которых респондент указывает на каком уровне сталкивается с «неформальными выплатами» и в каком формате.

Важно отметить, что опрос является анонимным, а результаты будут использованы в целях совершенствования работы по противодействию коррупции в Республике Крым.

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