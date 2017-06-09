В Крыму задержали азиатов-нелегалов

Полицией Крыма проводится операция под названием «Нелегал». Целью операции является выявление и пресечение миграционных нарушений. И уже есть результаты.

Так, в Ленинском районе задержан 54-летний гражданин, который нелегально зарегистрировал четверых азиатов.

Как установили сотрудники полиции, иностранные граждане прибыли в Республику Крым с целью осуществления торговой деятельности в одном из крупных городов Крыма, где и проживали, а регистрация их при этом была оформлена в доме селянина.

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Теперь гражданину, державшему у себя нелегалов, грозит либо крупный штраф, либо до трех лет лишения свободы.

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