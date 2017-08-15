В Крыму задержан диверсант-наркоман (видео)

В результате оперативных работ в Крыму задержан диверсант. Парень планировал ряд серьезных противоправных действий.

Гражданин Украины Лимешко Геннадий Геннадьевич был задержан сотрудниками ФСБ России 12 августа в районе трассы Судак — Новый Свет. Он пытался повредить линию электропередач, в результате чего без электроснабжения могли остаться порядка 50 тысяч человек.

Как отмечают в ФСБ, парень являлся агентом Службы безопасности Украины в Херсонской области и был направлен в Крым для осуществления диверсионных актов. Ранее проходил службу в так называемой зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ.

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В Крым прибыл 9 августа текущего года.

Среди заданий, которые ему необходимо было выполнить числились следующие: поджечь лесные массивы в районе Судак — Рыбачье — Алушта, поспособствовать обвалу горных пород на трассу Судак — Новый Свет, совершить поджег одного из объектов коммунального хозяйства в районе пос. Рыбачье.

Во время задержания у диверсанта было обнаружено две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, накольный механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередач) и цифровой фотоаппарат.

Однако, благодаря оперативно-розыскным мероприятиям сотрудников Федеральной службы безопасности РФ ни одна из диверсий не была совершена.

Следует отметить, что сам Лимешко примерным гражданином не является. На своей страничке в соцсетях он активно демонстрировал пристрастие к наркотическим веществам. На фотографии из социальной сети диверсанта видны таблетки Кодесан, которые являются кодеино-содержащим препаратом, пользующимся популярностью у наркозависимых.

В данный период следственный отдел УФСБ России в Крыму открыл уголовное дело в отношении украинца и продолжает оперативные мероприятия по обнаружению его возможных сообщников.

Ниже представлены видеозаписи задержания диверсанта и его допроса, в ходе которого он рассказал о своей подготовке и о запланированных противоправных действиях на территории Крыма.

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