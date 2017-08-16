В «Кубке Грифона 2017» поучаствуют спортсмены из 14 населенных пунктов Крыма

Уже в следующее воскресенье в Керчи пройдет грандиозное спортивное событие – «Кубок Грифона 2017». На данный момент заканчивается регистрация участников соревнования.

Чемпионат по уличной гимнастике в Керчи организовывает Региональная Общественная организация «Дружба Народов Крыма» Спортивный Клуб «Грифон». В этом году «Кубок Грифона» будет проходить в городе уже второй раз.

Спортсмены будут состязаться в шести дисциплинах. В чемпионате примут участие не только керчане, но и воркаут-спортсмены из Ялты, Бахчисарая, Красногвардейска. В целом на «Кубке Грифона» свое мастерство продемонстрируют участники из 14 населенных пунктов.

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Как сообщают организаторы, в этом году для участия в конкурсе зарегистрировались сильнейшие участники с высоким уровнем подготовки. Однако для желающих показать себя осталось еще несколько мест. Победители будут награждены почетными медалями и кубками.

Напоминаем, что мероприятие пройдет 27 в 16:00 августа на городской набережной на воркаут-площадке.

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