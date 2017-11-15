В Курортном обнаружили бомбы времен ВОВ

Под Керчью нашли бомбы времен Великой отечественной войны. Вчера местные жители села Курортного сообщили в МЧС об опасной находке.

Группа сотрудников МЧС незамедлительно прибыли на место обнаружения. Сначала было найдено три взрывоопасных объекта весом в 50 кг. Специалисты группы разминирования Керченского специального морского отряда обследовали прилегающую территорию, и нашли еще 2 бомбы (50 и 100 кг). Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей ШАХОВ. Также он отметил, что все авиабомбы сохранили свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны. В результате найденные взрывоопасные предметы были успешно уничтожены с соблюдением максимальных мер безопасности.

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Сотрудники МЧС подчеркивают, что очень важную роль сыграла ответственность местных жителей. Бомбы времен ВОВ находились на открытой и доступной всем территории и представляли серьезную угрозу.

Главное управление МЧС России напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов, напоминающих взрывоопасные, необходимо немедленно звонить по телефону «101».

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