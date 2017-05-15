В КЖД рассказали о сроках окончания работ в керченском направлении

В соответствии с планом ремонтно-путевых работ в 2017 году в хозяйстве пути ФГУП «Крымская железная дорога» в направлении Джанкой-Керчь запланировано выполнение ряда восстановительных мероприятий.

Как сообщили журналистам KerchINFO в пресс-службе КЖД в ответ на информационный запрос, всего отремонтируют 47 километров путей. По состоянию на 12 мая текущего года уложено более 11 километров на новых материалах. В полном объеме работы планируется завершить до конца текущего года.

Капитальный ремонт на старогодных материалах выполнен в объеме 2,28 километров.

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«По состоянию на 12 мая 2017 года произведены работы по демонтажу рельсошпальной решетки на станционных путях в объеме 2,0 километров и укладка рельсошпальной решетки в объеме 1,07 километров. Завершение работ в полном объеме запланировано на октябрь текущего года», — рассказали в КЖД.

Средний ремонт пути (предназначен для оздоровления балластной призмы, замены дефектных шпал и скреплений – ред.) выполнен в объеме 28 километров. Работы завершат с октября по декабрь.

В пресс-службе добавили, что замена стрелочных переводов блочно в количестве 25 штук ‒ планируется выполнить в период с июня по декабрь 2017 года.

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