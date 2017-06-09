В Ленинском районе мужчина ограбил собственную мать

В полицию Ленинского района поступило заявление. У местной жительницы был украден плазменный телевизор стоимостью порядка 15 тысяч рублей. Вор также прихватил и документы к телевизору.

Прибыв на место, правоохранители в течение нескольких часов проводили мероприятия по поиску вора. Ларчик открывался просто, телевизор украл сын заявительницы. Он был безработным, и ранее имел судимость.

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Телевизор он успел продать, а деньги – потратить. Теперь на него заведено дело по статье «кража». Преступнику грозит наказание от крупного штрафа – до 5 лет лишения свободы.

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