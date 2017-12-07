В лесу Аджимушкая завтра проведут субботник

Завтра на территории лесного массива в Аджимушкае пройдёт субботник. Неравнодушным керчанам удалось добиться разрешения на уборку у замминистра экологии Крыма Наталья СОЛОГУБ.

Как рассказала керчанка Татьяна, регулярно гуляющая в том районе, в лес невозможно ходить с детьми, повсюду – сухие ветки и деревья. А возможности самим жителям там убраться – нет.

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Как сообщили в Министерстве экологии, 8 декабря запланировано проведение субботника на территории лесного массива, прилегающего к садовому некоммерческому товариществу «Луч». Такое решение было принято в ходе выездного приёма граждан крымскими министрами.

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