В МФЦ борются с торговцами местами в очередях

Сотрудники Многофункционального центра в Крыму просят жителей региона помочь бороться с мошенниками, которые торгуют местами в очередях. Об этом сообщают в пресс-службе госбюджетного учреждения Крыма «МФЦ».

Согласно данным центра, в ряде крымских отделений МФЦ участились случаи ведения списков очередей на платной основе. Однако по прибытию на место представителей полиции, сами граждане отрицают наличие подобных списков, тем самым укрывают мошенников.

Для того, чтобы бороться с подобные ситуациями в МФЦ просят проявить гражданскую позицию каждого, кто столкнется с торговлей мест в очередях.

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«Мы призываем крымчан проявить свою гражданскую позицию и помочь нам в пресечении незаконной деятельности мошенников. Вы платите им деньги за услуги, которые в центрах «Мои документы» предоставляются бесплатно», – говорится в сообщении.

Следует отметить, что в Керчи также существует проблема очередь в Многофункциональном центре. Но до сих пор сообщений о торговле местами в городе не поступала.

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