В Минэкологии одобряют добычу песка в античном поселении близ Керчи

Замминистра экологии Крыма Алексей ЯЦЕНКО считает добычу песка у села Чистополье Ленинского района не несущей никакой угрозы античному поселению Артезианское.

Об этом сегодня сообщил ТАСС.

«Была выдана лицензия ГУП «Крымгеология» на проведение геологических изысканий у села Чистополье Ленинского района. Было обнаружено месторождение песка на трех артезианских участках. Все, что рядом с ними, в эту зону не попадает. Непонятно, почему поднялась такая шумиха», – заявил ЯЦЕНКО.

По его информации, Госкомитет Крыма по охране культурного наследия дал положительное заключение на разработку месторождения.

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«Согласно данному документу, античное поселение Артезиан не попадает под разработку карьера, а песок остро необходим для строительства трассы «Таврида», поскольку не хватает своего песка в Крыму, который бы удовлетворял строительным требованиям», – пояснил замминистра.

По данным начальника Артезианской археологической экспедиции Николая ВИНОКУРОВА, в зоне карьера оказались курганные группы из 20 курганов, 450 кв. м некрополя на глубину до 0,7 м, а под тяжелым колесным тяжелым трактором оказались античные гробницы.

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В отвале культурного слоя находятся плиты перекрытий античных гробниц, строительный отес, бут и обломки античной керамики первых веков нашей эры.

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