В Минтопэнерго РК напоминает о замене газовых счетчиков

Министерство топлива и энергетики РК информирует крымчан о своевременной замене счетчиков газа, не внесенных в Государственный реестр средств измерений РФ. В связи с вхождением в состав Российской Федерации Республики Крым допускается применение средств измерений, находящихся в настоящее время в эксплуатации в Республике Крым, со свидетельствами о поверке средств измерений, выданными не позднее 21.03.2014 украинскими Центрами стандартизации и метрологии, до момента окончания срока действия свидетельств.

«С учетом действующего законодательства РФ на поставщика газа не возлагается обязанность по уведомлению абонентов об истечении срока поверки приборов учета газа.Обязанность нести бремя содержания своего имущества возложено на собственника имущества согласно ст. 210 ГК РФ, а также п. 21 Правил. Руководство Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» 26 сентября выступило с личной инициативой письменно уведомить абонентов, у которых срок поверки газовых счетчиков истек, дабы избежать в дальнейшем расчетов в соответствии с нормативами потребления газа», – прокомментировал полученные керчанами уведомления Вадим Белик.

Также министр отметил, что после окончания срока действия свидетельств, средства измерения разрешается использовать после обязательной периодической поверки до момента выхода из строя данных средств измерений, но не более 6 лет. Поверка вышеуказанных средств измерений после ремонта не допускается.

Также вышеуказанные средства измерения, применяемые при осуществлении учетных операций, постепенно, до 31.12.2020г. подлежат замене на аналогичные, внесенные в Государственный Реестр Российской Федерации.

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Принятие решения потребителем о замене средства измерения на аналогичное, внесенное в Государственный Реестр Российской Федерации, при проведении обязательной периодической поверки является правом абонента и сотрудники ГУП РК «Крымгазсети» не требуют менять счетчик в обязательном порядке.

По поданным заявлениям абонентов формируется график выполнения работ с предварительным уведомлением абонентов о времени и дате проведения работ.

Ежедневно ведется прием заявлений от абонентов по замене приборов учета газа по адресу: г. Керчь, ул. Чкалова,151, Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК «Крымгазсети». Режим работы – с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00, (перерыв с 12-00 до 13-00), тел. для справок – 6-30-90.

Более подробная информация о стоимости предлагаемых услуг размещена на официальном сайте ГУП РК «Крымгазсети» www.gas.crimea.com в разделе потребителям/ информация о поверке приборов учета газа.

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