В Минтрансе признали – средств на ремонт дорог в Керчи не хватает

Министр транспорта Республики Крым Анатолий ВОЛКОВ выездной прием граждан в администрации Керчи. В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации Роман КИРИЧЕНКО и и.о. заместителя главы администрации Вадим СТРИГУНОВ.
На встрече подняли вопрос регулировки расписания автобусов по маршруту №4 от городского автовокзала до поселка Аджимушкай. Этот вопрос обещают решить до 2 июня.
«Кроме того, Администрации необходимо проконтролировать наличие расписания во всех транспортных средствах, соблюдение интервала движения автобусов», — уточнили в пресс-службе Минтранса РК.
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Как заведено, многие жители Керчи упомянули проблему плачевного состояния дорожной сети города. В перечень улиц, на которые пожаловались керчане вошли: шоссе Героев Сталинграда, Ворошилова и другие. Неудовлетворительное качество дорожного полотна также отметили в районе Аршинцево и поселке Сипягино.
В министерстве отметили, что выделенных средств на текущий ремонт дорог в Керчи недостаточно, поэтому жалобы жителей остаются открытыми.
Властям Керчи поручено за имеющиеся деньги провести ямочный ремонт на указанных дорогах.
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