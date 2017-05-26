В Минтрансе признали – средств на ремонт дорог в Керчи не хватает

Министр транспорта Республики Крым Анатолий ВОЛКОВ выездной прием граждан в администрации Керчи. В мероприятии также приняли участие заместитель главы администрации Роман КИРИЧЕНКО и и.о. заместителя главы администрации Вадим СТРИГУНОВ.

На встрече подняли вопрос регулировки расписания автобусов по маршруту №4 от городского автовокзала до поселка Аджимушкай. Этот вопрос обещают решить до 2 июня.

«Кроме того, Администрации необходимо проконтролировать наличие расписания во всех транспортных средствах, соблюдение интервала движения автобусов», — уточнили в пресс-службе Минтранса РК.

Читайте: В Крыму проверяют готовность региональных трасс к курортному сезону

Как заведено, многие жители Керчи упомянули проблему плачевного состояния дорожной сети города. В перечень улиц, на которые пожаловались керчане вошли: шоссе Героев Сталинграда, Ворошилова и другие. Неудовлетворительное качество дорожного полотна также отметили в районе Аршинцево и поселке Сипягино.

В министерстве отметили, что выделенных средств на текущий ремонт дорог в Керчи недостаточно, поэтому жалобы жителей остаются открытыми.

Властям Керчи поручено за имеющиеся деньги провести ямочный ремонт на указанных дорогах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

