«Азбука профессий»: уникальный проект для детей в Керчи

На центральной площади города керченских детей принимают на службу в полицию и МЧС, в больницу и на почту, в ветеринарную клинику и банк.

Сегодня на площади Ленина в Керчи «вырос» город для юных керчан. Проект «Азбука профессий» – уникальная инициатива Российского национального коммерческого банка, аналогов которой не найдется во всем Крыму.

«Цель «Азбуки профессий» – в игровой форме подготовить ребенка к взрослой жизни, продемонстрировать карьерные возможности, которые ждут его в будущем, задать правильный вектор развития и помочь выбрать будущую специальность», – сказано на официальном сайте РНКБ.

Для детей же такая серьезная подготовка к будущему проходит в веселой игровой форме. И все начинается со «стартового капитала».

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Итак, представим себе: при входе в чудесный город керченские ребятишки получают специальные бейджи и «начальный капитал». Потратить его они могут на обучение любой из представленных профессий, которых в городе около 15: полицейский, спасатель, работник СТО, сотрудник салона красоты, танцовщик, банкир, ветеринар – выбор безумно широк.

Продвигаясь далее, дети приступают к первому заданию – зарядке, и знакомятся с представителями «Азбуки профессий». Юных керчан встречает врач, фермер, повар, полицейский и строитель. Затем ребята делятся на возрастные группы и приступают к «обучению» и «работе».

А задания здесь совсем не детские. Ребята выполняют реальные обязанности сотрудников выбранной организации. Так, маленькие полицейские проводят активные операции по поиску бомбы и разминированию города, почтальоны разносят посылки, а парикмахеры и визажисты «наводят красоту» импровизированным клиентам салона красоты – специально подготовленным манекенам.

За свой упорный труд ребята получают вознаграждения. Позже, при выходе из города, юные керчане смогут потратить заработанные суммы на небольшие подарки-сувениры, подготовленные РНКБ: шары, паззлы, каранадаши и др.

Попасть в город «Азбука профессий» может каждый желающий юный керчанин возрастом от 4 до 12 лет. Вход на мероприятие абсолютно бесплатен. Билет, который обеспечит вам проход в город, можно получить прям на месте.

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«Азбука профессий» в Керчи пробудет 3 дня. Сегодня в городе день организованных экскурсий,а уже завтра и послезавтра на территорию будут пускать всех без исключения.

Следует отметить, что Керчь стала одним из трех крымских городов, где проводится такой необычный проект. Стартовала «Азбука профессий» в столице Крыма – Симферополе, где собрала 5,5 тыс человек (кстати говоря, в Керчи ожидается не меньший наплыв любознательных ребят). Третьим, и последним, пунктом назначения для проекта РНКБ станет Севатополь.

А нам остается только поблагодарить Российский национальный коммерческий банк, организовавший увлекательный и полезный проект для крымских детей.

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