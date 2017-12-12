В Молодежном парке появились «места для поцелуев»

Молодежный парк с каждым днем становится все краше. Сегодня здесь устанавливают декоративные лавочки. На первой елке парка появились игрушки ручной работы от постоянных посетителей.

Уже на этой неделе, 15 декабря, состоится торжественное открытие парка. Его ждут все керчане. В особенности – жители Аршинцево.

На ряду со строительными работами устанавливают декоративные элементы. Недавно в парке появились два сердца с надписью «Я люблю наш парк». Сегодня рабочие устанавливают резную «скамью примирения» и «скамью поцелуев». Красивые резные лавочки уже полюбили и дети и взрослые.

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Тем временем, у центрального входа в Молодежный парк, новогодняя красавица принимает подарки от керчан. Здесь появились игрушки ручной работы. Многие горожане предпочли самостоятельно повесить игрушку. Не всем удобно ехать в Администрацию, где объявлен пункт приема.

Сейчас елка выгладит немного нелепо – внизу много разных украшений, а верх практически «лысый». Однако это дает возможность рассмотреть самодельные игрушки поближе.

Керчане отмечают, что некоторых игрушек уже нет на месте. Либо их ветер «украл», либо кто-то захотел повесить у себя дома уникальную игрушку.

Уже к открытию парка елку полностью приведут в порядок и уцелевшие украшения повесят повыше.

Напомним, сбор игрушек проводится до 13 декабря в здании городской Администрации (каб 306).

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