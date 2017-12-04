В Молодежном парке устанавливают новые детские комплексы

Молодежный парк в Аршинцево продолжает обновляться. Приступили к установке элементов детского комплекса. Глава керченской Администрации лично контролирует процесс масштабной реконструкции.

На днях Сергей БОРОЗДИН посетил Молодежный парк и проинспектировал процесс работ по реконструкции. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook. Глава городской Администрации выложил несколько фото и видео, где видно, как проводятся работы.

На территории детского площадки ранее уже был установлен один комплекс для самых маленьких керчан. Сейчас монтируют элементы площадки для детей возрастной категории от 3 лет.

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Глядя на ситуацию в парке, керчане отмечают, что это действительно масштабная реконструкция, которую так долго ждали жители района Аршинцево.

Напомним, в парке установят спортивные площадки, сделают общественный туалет, отреставрируют арку.

На прошлой неделе керченская молодежь приняла участие в субботнике на территории парка. Данная акция была приурочена к скорому открытию зоны отдыха.

Фото: Сергей БОРОЗДИН

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