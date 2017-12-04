В Молодежном парке устанавливают новые детские комплексы

Молодежный парк в Аршинцево продолжает обновляться. Приступили к установке элементов детского комплекса. Глава керченской Администрации лично контролирует процесс масштабной реконструкции.
На днях Сергей БОРОЗДИН посетил Молодежный парк и проинспектировал процесс работ по реконструкции. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook. Глава городской Администрации выложил несколько фото и видео, где видно, как проводятся работы.
На территории детского площадки ранее уже был установлен один комплекс для самых маленьких керчан. Сейчас монтируют элементы площадки для детей возрастной категории от 3 лет.
Читайте: Молодежный парк откроют к середине декабря
Глядя на ситуацию в парке, керчане отмечают, что это действительно масштабная реконструкция, которую так долго ждали жители района Аршинцево.
Напомним, в парке установят спортивные площадки, сделают общественный туалет, отреставрируют арку.
На прошлой неделе керченская молодежь приняла участие в субботнике на территории парка. Данная акция была приурочена к скорому открытию зоны отдыха.
Фото: Сергей БОРОЗДИН
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: