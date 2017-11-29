В Молодёжном парке обновят арку

Управление ЖКХ Керчи проводит электронный аукцион на выполнение работ по ремонту объектов благоустройства (входная арка, парк Молодёжный). Соответствующий документ размещён на сайте госзакупок.

Подрядная организация, должна в частности, отремонтировать лепнину, штукатурку наружных столбов, колонн и пилястр, а также окрасить фасады.

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Заявки принимаются до 7 декабря. Завершить ремонт по контракту должны не позднее 20 декабря 2017 года. Начальная (максимальная) стоимость работ – 500 000 рублей. Деньги будут выделены из городского бюджета.

Ранее мы писали о том, что Молодёжный парк откроют в середине декабря. Ответственный за выполнение работ Сергей БАБАЕВ подтвердил эту информацию. По его словам, арка не входит в проект благоустройства парка, который проводит ООО СК «Стройсервис».

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