В Москве открылась выставка, посвященная Керченскому мосту

В ГУМе на Красной площади открылась выставка, посвященная строящемуся мосту через Керченский пролив. Экспозиция заняла 3-ю линию главного магазина страны. Она рассказывает об истории соединения двух берегов Керченского пролива – от князя Глеба до наших дней – и разных этапах строительства Крымского моста. Помимо традиционных информационных стендов и экспонатов, представлены фото- и видеоинсталляции, интерактивная зона и зона для самых маленьких посетителей, передает информационный центр «Крымский мост».

Центральное место в исторической части экспозиции занимает уникальная археологическая находка, обнаруженная в Керченской бухте у мыса Ак-Бурун. Это фрагмент терракотовой скульптуры в форме головы мужчины, предположительно V века до н. э. Там же в витринах – фрагменты снарядов времен Великой Отечественной войны, найденные в районе возведения Крымского моста. На стендах – редкие архивные документы и снимки, свидетельствующие о строительстве немецкой канатной дороги в 1943 году и возведении моста уже советскими солдатами после освобождения Крыма.

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Современная история строительства моста через Керченский пролив представлена в фото- и видеоматериалах. На экранах – кадры со строительной площадки: видеоролики, ретроспектива строительства. Будущий мост можно даже потрогать руками: с острова Тузла в центр Москвы привезли строительные материалы: высокопрочные болты арочных судоходных пролетов, фрагменты армокаркаса плиты проезжей части и стальной трубчатой сваи, образец первого асфальта.

В интерактивной зоне посетителям предлагается полетать в кабине вертолета над Крымским мостом в очках виртуальной реальности, поиграть в настольный теннис в трубе, напоминающей сваю моста. Для детей установлены «пятнашки» и мольберты с раскрасками, где изображена строительная техника Крымского моста. На выставке предусмотрены специальные фотозоны. Можно сделать селфи в форме строителя, сфотографироваться на борту яхты на фоне арок Крымского моста или на скамье с официальным логотипом проекта. Дизайн экспозиции продуман так, что она органично вписалась в выставочное пространство современного торгового центра.

«Я много слышал про строительство Крымского моста, видел по телевизору, но только сегодня, здесь, на этой выставке, понял, насколько это серьезный и масштабный проект. Это будущее достояние нашей страны», — рассказал посетитель ГУМа Алексей Бушков.

«Не думала, что мост может иметь такую долгую историю, что столько поколений и правителей хотели его построить, но так и не смогли. Это очень необычно, когда таким образом привлекают внимание к строительству», — рассказала посетитель ГУМа Лёля Чиркова.

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Работать выставка в ГУМе будет до сентября. Это уже третья экспозиция, посвященная строящемуся Крымскому мосту. В Москве на Старом Арбате была представлена фотовыставка о масштабной стройке, а в Керчи в Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике с марта 2017 года действует проект «Крымский мост. Фантастическая реальность».

Крымский мост станет самым длинным в России. Его протяженность составит 19 километров. Строительство ведется одновременно на восьми участках, по всей длине трассы. На конец июля погружено более 5600 свай трех типов из запланированных почти 7000, готовы 350 опор из 595. Укрупнено более 77 тысяч тонн пролетных строений из более чем 230 тысяч тонн. В августе-сентябре планируется один из уникальных этапов стройки — установка судоходных арок. Автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено в декабре 2018 года, железнодорожное – в декабре 2019-го.

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