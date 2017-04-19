В Музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен подвели итоги детского конкурса

В Музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен сотрудники отдела истории Великой Отечественной войны ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Климчук В.А, Лебедева Н.А., Турусов Р.В., для студентов КМТК и учащихся школ №22 и №5 провели мероприятие «Аджимушкая подвиги бессмертны».
Встреча была посвящена подведению итогов конкурса рисунков, посвященного 75-и летию обороны Аджимушкайских каменоломен и 50-и летию создания Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен.
Сотрудники музея-заповедника рассказали участникам конкурса о двух художниках, чьи судьбы оказались тесно связаны с Аджимушкаем: Климчук В.А. рассказала собравшимся о творчестве народного художника Н.Я. Бута, о его картинах – «Детство опаленное войной» и «Аленушка», Лебедева Н.А. рассказала о художнике-участнике Крымского фронта – Чудном Александре Саввиче, о судьбе которого родственника более 70 лет не имели сведений и случайно благодаря фотографиям аджимушкайской экспозиции в сети интернет смогли узнать о его последнем местенахождении и деятельности.
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Работы участников конкурса были разделены на 2 возрастные категории – 7-12 лет и 13-16 лет.
Победителями стали:
1-е место в 1-й категории – Алексеев Евгений (шк.№5).
2-е место в 1-й категории — Трофимова Ника (шк №5).
2-е место в 1-й категории – Семина Ирина (шк. №5).
3-е место в 1-й категории – Свидченко Валентин (шк. №5).
1-е место во 2-й категории – Хейлик Валентина (КМТК №2).
2-е место во 2-й категории — Лушина Валерия (КМТК №2).
Ребята были награждены призами от Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
Поощрительными призами были награждены и другие участники конкурса:
— Черкассов А.(шк №22).
— Марченко В. (шк №22).
— Ерофеев П. (шк №22).
— Жорницкая А. (КМТК – 2).
— Гук А. (шк №5).
— Нечволод А. (шк №22).
— Таранкевич Б. (шк №22).
В ходе мероприятия демонстрировались фото и видеоматериалы военных лет. Память павших почтили минутой молчания.
Участники отметили, что встреча была очень интересной и познавательной.