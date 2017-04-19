В Музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен подвели итоги детского конкурса

В Музее истории обороны Аджимушкайских каменоломен сотрудники отдела истории Великой Отечественной войны ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Климчук В.А, Лебедева Н.А., Турусов Р.В., для студентов КМТК и учащихся школ №22 и №5 провели мероприятие «Аджимушкая подвиги бессмертны».

Встреча была посвящена подведению итогов конкурса рисунков, посвященного 75-и летию обороны Аджимушкайских каменоломен и 50-и летию создания Музея истории обороны Аджимушкайских каменоломен.

Сотрудники музея-заповедника рассказали участникам конкурса о двух художниках, чьи судьбы оказались тесно связаны с Аджимушкаем: Климчук В.А. рассказала собравшимся о творчестве народного художника Н.Я. Бута, о его картинах – «Детство опаленное войной» и «Аленушка», Лебедева Н.А. рассказала о художнике-участнике Крымского фронта – Чудном Александре Саввиче, о судьбе которого родственника более 70 лет не имели сведений и случайно благодаря фотографиям аджимушкайской экспозиции в сети интернет смогли узнать о его последнем местенахождении и деятельности.

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Работы участников конкурса были разделены на 2 возрастные категории – 7-12 лет и 13-16 лет.

Победителями стали:

1-е место в 1-й категории – Алексеев Евгений (шк.№5).

2-е место в 1-й категории — Трофимова Ника (шк №5).

2-е место в 1-й категории – Семина Ирина (шк. №5).

3-е место в 1-й категории – Свидченко Валентин (шк. №5).

1-е место во 2-й категории – Хейлик Валентина (КМТК №2).

2-е место во 2-й категории — Лушина Валерия (КМТК №2).

Ребята были награждены призами от Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

Поощрительными призами были награждены и другие участники конкурса:

— Черкассов А.(шк №22).

— Марченко В. (шк №22).

— Ерофеев П. (шк №22).

— Жорницкая А. (КМТК – 2).

— Гук А. (шк №5).

— Нечволод А. (шк №22).

— Таранкевич Б. (шк №22).

В ходе мероприятия демонстрировались фото и видеоматериалы военных лет. Память павших почтили минутой молчания.

Участники отметили, что встреча была очень интересной и познавательной.



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