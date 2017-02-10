В керченском Лапидарии 22 февраля в 16:00 состоится открытие временной выставки в рамках цикла «Музейные древности». Тема выставки – «Греческие надписи». Об этом сообщает пресс-служба музея.

История изучения лапидарной эпиграфики насчитывает почти три века. Уже в XVIII в., в период усиления интереса к национальной истории и к древностям, находимые в керченской земле надписи на камнях привлекали к себе внимание образованных людей того времени.

Первыми собирателями были ученые-натуралисты и путешественники — П.С. Паллас, Ф.К. Маршал фон Биберштейн, И.О. Потоцкий, Л. Ваксель, П.И. Сумароков, Э.Д. Кларк и др. Просвещённые люди того времени были хорошо знакомы с сочинениями древних античных авторов – Геродота, Скилака, Птолемея, Плиния и других. Путешественники хотели видеть в руинах Керчи древние города и укрепления, упоминаемые древнегреческими и римскими историками и географами. Внимание образованных людей привлекли надписи, монеты, остатки древних построек, фрагменты скульптур, нахо­дившиеся на поверхности земли. Воспитанные на идеалах клас­сицизма, в традициях преклонения перед антиками, они скупали и коллекционировали памятники старины. В их путевых тетрадях сохранились записи и зарисовки памятников, особое внимание уделялось надписям на камнях.

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Практически каждая находка вызывала интерес и её стремились сразу же опубликовать в доступных изданиях. Такими в то время были Записки Одесского общества истории и древностей (Одесса) и Известия Таврической ученой архивной комиссии (Симферополь). Первыми заинтересовали исследователей эпиграфические памятники, поскольку нарративные источники содержат довольно скудный материал по истории Северного Причерноморья, а многочисленные лапидарные памятники совмещают в себе достоинства письменных и археологических источников по изучению различных аспектов истории и культуры Северного Причерноморья. Это определило их главенствующую роль в античном источниковедении и обусловило выбор темы временной выставки в Музее каменных древностей – «Греческие надписи».

Цель выставки – презентовать особенности и развитие письменности в разные периоды истории Боспора Киммерийского.

Среди многообразия хранящихся в Лапидарии греческих надписей, отбор экспонатов обусловлен превалирующей ролью эпиграфических памятников в изучении истории Боспора. На выставке будут представлены важнейшие исторические документы – декреты, посвятительные и почётные надписи, манумиссии и списки фиасов, надписи о строительстве и эпитафии с упоминанием имён чужеземцев, укоренившихся на Боспоре.

Выставка призвана решить важные задачи истории и культуры Боспора: проиллюстрировать типы эпиграфических документов; выявить особенности письма в разные исторические периоды; воссоздать картину интеллектуальной, социально-политической и религиозной жизни боспорских греков.

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