В «Музее каменных древностей» состоится акция «День открытых дверей»

1 марта все желающие – и взрослые, и дети – смогут стать участниками акции «День открытых дверей». Только в этот день Вы получите уникальную возможность не только бесплатно посетить блистательный «Музей каменных древностей», но и прослушать интереснейшую экскурсию по экспозициям Лапидария. Две обзорные экскурсии в 10 и 14 часов для сборных групп – участников акции – проведёт Нина Львовна Кучеревская, зав. отделом «Лапидарий», кандидат культурологии.

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«Музей каменных древностей» – это единственный в Российской Федерации музейный комплекс, основанный на материалах уникальной лапидарной коллекции Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. Лапидарная коллекция (от лат. lapis – камень) насчитывает более 2700 экспонатов и представлена скульптурой, надгробными и эпиграфическими памятниками, архитектурными деталями, культовыми предметами. Эта группа произведений из камня легла в основу тематических выставок, объединенных логикой общей картины историко-культурного развития Восточного Крыма, территория которого в древности принадлежала Боспорскому царству. Народы, его населявшие, оставили о себе разнообразные свидетельства. Выставки Музея каменных древностей раскрывают различные аспекты истории и культуры населения Боспора в разные исторические периоды.

Сегодня в Лапидарии открыты 3 постоянные экспозиции.

Экспозиция «Памятники лапидарной коллекции» является визитной карточкой «Музея каменных древностей», общим введением в историю художественной культуры античного Боспора. Экспозиция «Пантикапей – столица Боспорского царства» повествует о главном историческом пункте античности и важнейшем археологическом объекте Керчи, самого древнего города на территории Российской Федерации. Экспозиция «Керчь на перекрестках истории»презентует историю Восточного Крыма, воплощённую в камне, – от эпохи бронзы до Новейшего времени.

Экспозиции и временные выставки «Музея каменных древностей» предназначены для самых широких слоев населения и направлены на развитие культуры творческой личности, воспитание подрастающего поколения в лучших культурных традициях, интеллектуальное наполнение досуга.

Акция будет проведена 1 марта 2017 г. в два этапа: в 10 часов и 14 часов.

Место проведения акции: Лапидарий – «Музей каменных древностей», по адресу ул. Розы Люксембург, 24/14 (проезд маршрутом № 19, остановка (по требованию) «Кинопрокат»).

Вход бесплатный.

Ожидаемое количество посетителей – 60 человек.

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