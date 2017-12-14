В главном музее Керчи подвели итоги года

Сотрудники Восточно-крымского историко-культурного музея заповедника провели отчетную научную конференцию. Подведены итоги работы уходящего года и намечены планы на будущее.

Сегодня состоялась отчетная научная конференция. В начале мероприятия заместитель генерального директора по научно-фондовой работе ИКМЗ Наталья БЫКОВСКАЯ рассказала об основных итогах работы музея-заповедника в 2017 году:

«Следует признать хороший старт этого года. Еще в январе прошло совещание в правительстве РК по вопросам развития нашего музея-заповедника и музеефикации античного городища Пантикопей. В этом году уже разработана концепция развития заповедника до 2020 года».

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Отметили и успешное выполнение государственного задания по всем показателям. От этого на прямую зависит финансирование музея-заповедника. В этом году на объектах музея принято более 200 000 посетителей – такой результат достигнут впервые за 20 летний период.

Также, очень успешно продвигается оформление правоустанавливающих документов на собственность заповедника. До конца года пройдут регистрацию документы на 208 объектов недвижимости и 18 земельных участков.

В ходе конференции наградили сотрудников музея. Особым знаком почета «За верность делу» награждена Нина ШЕСТАКОВА. Благодаря ее труду и настойчивости сохранилась уникальная библиотека ИКМЗ. Людмиле БЛИНОВОЙ вручили благодарность от главы Республики Крым за проведение музейных мероприятий посвященных Дню России.

Церемония награждения была не только торжественной, но и трогательной. По мимо почетных грамот и медали, сотрудники получили памятные подарки, сертификаты и теплые объятия.

В ходе конференции представили молодых сотрудников музея-заповедника. Отметили объекты, которые стали лидерами по количеству проведенных экскурсий в 2017 году – Аджимушкай и Крепость «Керчь».

Заведующая сектором учета отдела фондов ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» выступила с докладом, где продемонстрировала новые поступления в фонды музея в 2017 году. Самыми интересными находками стали монета из желтого металла, найденная на раскопках городища Китей, фигура головы, фрагмент кольчуги и многое другое.

Сама конференция продлится до 17:30. В ходе мероприятия будут зачитаны доклады о виртуальных выставках, расскажут о воспоминаниях участников Керченско-Феодосийской десантной операции, обсудят проблемы заключения охранных обязательств и оформления правоустанавливающих документов.

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