В начале учебного года в Керчи состоится ярмарка «выходного дня»

Керчан и гостей города приглашают посетить ярмарку «выходного дня», которая состоится 2 сентября 2017 года.

Во второй день осени в Керчи состоится сельскохозяйственная ярмарка. Мероприятие будет проходить по адресу улица Войкова, 30 в районе Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. Р.В. Сердюка».

На мероприятие приглашаются все желающие керчане и гости города-героя. Здесь вы сможете найти товары и продукцию сельскохозяйственного производства: фрукты, овощи, яйца и многое другое.

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Работать ярмарка будет с 7:00 часов утра до 16:00 часов вечера.

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