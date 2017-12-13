В нескольких районах Керчи сегодня восстановят водоснабжение

Сегодня с самого утра в городе были проблемы с водой – в некоторых районах Керчи вода подавалась с пониженным давлением, где-то и вовсе не подавалась. По предупреждениям городского Водоканала, восстановить водоснабжение должны были сегодня после 16.00. Однако, до сих пор в районе Аршинцево и Верхнем Солнечном с водой перебои.



Как рассказал журналистам КерчьИНФО главный инженер предприятия Абжел КУРТАМЕТОВ, сегодня в городе была критическая ситуация, и, поскольку, воду отключали по всей Керчи, быстро восстановить водоснабжение невозможно. Специалист подчеркнул, что нужно еще немного потерпеть, час-два и напор воды

восстановится.

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Также в Водоканале отметили, что в течение дня от жителей неоднократно поступали жалобы, о том, что об отключениях и перебоях с водой проинформировали поздно. Однако, напомним, неделю назад и мы, и Водоканал, предупреждали керчан о сегодняшних отключениях. 《Выходит, все-таки информировать об отключениях нужно накануне, а не за несколько дней》 – отметили на предприятии.

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