В новогодние праздники в Керчи поймали 11 пьяных водителей

С 31 декабря 2017 года по 9 января 2018 года включительно УМВД России по г. Керчи привлечено достаточное количество личного состава для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан. Особое внимание полицейских было уделено охране общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий и массового пребывания жителей и гостей города.

В указанный период времени в УМВД России по г. Керчи поступило 550 сообщений и заявлений граждан. Преимущественное количество сообщений граждан связано с конфликтами, произошедшими на бытовой почве.

Также за указанный период времени УМВД России по г. Керчи зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших.

Читайте: Внимание розыск: в Керчи пропал человек

Сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Керчи выявлено 201 нарушение Правил дорожного движения, 13 из которых допущены водителями пассажирского транспорта и 5 – водителями грузового транспорта. Среди грубых нарушений ПДД выявлено: 11 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, один из которых допущен повторно, 45 фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам, 29 – нарушения правил проезда перекрестков, 12 нарушений правил перевозки детей, 12 нарушений Правил дорожного движения пешеходами, 4 факта проезда на запрещающий сигнал светофора, 4 факта выезда на полосу встречного движения, 2 факта нарушения правил пересечения железнодорожного пути (проезд на запрещающий сигнал светофора).

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях, 13 транспортных средств эвакуированы на штрафстоянку за грубые нарушения ПДД, допущенные водителями данных транспортных средств.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

