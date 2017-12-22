На Новый год в Керчи будет ледовый каток

В Керчи продолжается строительство ледовой Арены. Первый этап – каток под надувным куполом. Планируется, что уже на Новый год керчане смогут посетить ледовую площадку.

Рабочие рассказали журналистам КерчьИНФО на каком этапе процесс строительства.

«По всему полю уже уложили пленку-изоляцию, пропилен, трубы и песок. По этим трубам будет «гулять» хладон, который поддержит минусовую температуру поля», – рассказывает один из рабочих

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Строителям еще предстоит протестировать систему охлаждения. Уже сегодня начнут устанавливать борт. Далее следует покрыть поле тырсой.

Когда установят борт, закончат укладывать строительные слои, уже начнут заливать каток. Рабочие отметили, что если не будет дождей, то работу успеют закончить к Новому году.



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