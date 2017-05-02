В Новоотрадном открыли новую workout-площадку

Уличный спорт на полуострове продолжает активно развиваться. Так, 29 апреля в поселке Новоотрадное состоялось открытие новой workout-площадки.

Площадка класса «район» была сооружена в рамках проекта «Здоровый Крым. Доступный спорт в каждый двор». Она рассчитана на то, что на ней одновременно могут заниматься до 50 человек. Отметим, что в проекте участвует благотворительный фонд «Корсунь», партия «Единая Россия» и частные лица, заинтересованные в развитии спорта на полуострове.

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Новое сооружение сразу же опробовали в действии. После торжественного открытия прошел Кубок Ленинского района по workout. Доставку молодых спортсменов на соревнования обеспечили председатель общественного совета Валерий Карманов и предприниматель Александр Азаров. Они помогли с транспортом.

В Ленинском районе в ближайшее время планируется еще два состязания. 6 мая в Щелкино пройдет кубок города, а 20 мая спортсмены поборятся за кубок Керчи.

Workout-площадка в Новоотрадном

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