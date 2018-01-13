В очереди на керченскую переправу стоят сотни автомобилей

На обеих сторонах Керченской паромной переправы скопилось более 300 автомобилей. Паромов ждут как легковые, так и грузовые машины.

Как сообщили в «Морской дирекции» с керченской стороны в очереди 55 легковых автомобилей, 40 грузовых и 10 автобусов. Со стороны Тамани – 95 легковых машин, 70 грузовых и 14 автобусов.

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Напомним, переправа приостановила работу сегодня ночью из-за сильного порывистого ветра. Аналогичные погодные условия могут сохранится до 15 января. Оператор перевозок «Морская дирекция» сообщает о том, что переправа в этот период будет работать по фактическим погодным условиям, то есть, если ветер продолжит усиливаться – паромы ходить не будут.

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