В очереди на переправе 1000 фур: водители напиваются и дебоширят

Неблагоприятные погодные условия спровоцировали беспорядки в накопителях паромной переправы. Водители от безделья напиваются и скандалят.

Из-за ледовой ситуации и штормового предупреждения курсирование паромов на переправе между портом Керчь и портом Кавказ — затруднительно. Большое количество грузовых автомобилей сутками ожидают отправки.

Изначально такая ситуация вылилась в массовую забастовку дальнобойщиков. Вечером 16 февраля водители большегрузов, которые на тот момент уже несколько суток ожидали переправы со стороны порта «Кавказ», перекрыли движение. Целью протеста было привлечение внимания перевозчиков. Последние должны были позаботиться о ситуации и организовать регулярное движение грузов по проливу. Дальнобойщики не пропускали даже легковые автомобили.

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Конфликт был исчерпан через несколько часов: грузовая линия предоставила паром «Победа» для того, чтобы разгрузить накопители.

Однако, после того, как дальнобойщики прекратили бастовать, они принялись пьянствовать в общепитах, расположенных в коммерческом накопителе порта «Кавказ».

По сообщениям очевидцев, усмирять нетрезвых водителей фур пришлось представителям правоохранительных органов. Несколько человек были отвезены в участок.

Отметим, в расписание уже добавлен паром «Победа», который курсирует на коротком плече (порт «Крым» – порт «Кавказ»). Кроме того, сейчас ходят паромы «Крым», «Борис Штоколов» и «Николай Аксененко» на коротком плече, а «Ейск» на длинном (порт «Кавказ» – торговый порт «Крым»).

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Согласно сообщению пресс-службы ООО «Морская дирекция», время ожидания для фур со стороны порта «Кавказ» 103 часа, со стороны порта «Крым» – 33 часа. В очереди со стороны Тамани 968 грузовиков, 37 легковых авто и один автобус. Со стороны Крыма ни одного автобуса, пять легковых авто и 270 грузовиков.

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