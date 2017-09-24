В одном из дворов Керчи поселились легендарные медведи

Историческая скульптура трёх медведей из сквера «Алёнка »теперь расположена во дворе дома №10 по ул. Карла Маркса. Жильцы дома попросили городских властей не выбрасывать скульптуру, пообещав за ней приглядывать.

Несколько дней старинных медведей реставрировали – у самого большого из них из-за времени повредилась часть морды, медвежата тоже требовали ремонта.

Ещё в пятницу на часть головы старшего медведя был наложен металлический каркас. Сегодня он снят, мордочка медведя отлита. Однако, скорее всего это не окончательный вариант (судя по тому, как он выглядит) и реставраторам ещё предстоит поработать.

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Напомним, что в самом сквере «Алёнка» недавно открыли обновлённую детскую площадку, где вместо керамических фигур животных появились скульптуры из материала, напоминающего искусственный газон.

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