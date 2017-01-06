В Советском районе Крыма ввели чрезвычайную ситуацию из-за повышенного уровня смертей поголовья свиней. Об этом стало известно из сообщения пресс-центра районной администрации.

Администрация отметила, что было проведено заседание по вопросу наличия угрозы распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Советского района.

«По итогам заседания принято решение признать сложившуюся ситуацию, как чрезвычайную биологосоциального характера муниципального уровня», – говорится в сообщении.

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Также в администрации заявили, что был принят ряд мер по локализации очага: установлены посты на дорогах и перекрыты просёлочные пути. Сотрудники ветсужбы и МВД осуществили обход по дворам.

Напомним, С 22 ноября 2016 года из-за вспышки АЧС в Ленинском районе действует карантин.

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