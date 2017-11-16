В окрестностях Керчи нашли усадьбу времен Римской империи

Ученые Института археологии РАН, проводя раскопки при строительстве трассы «Таврида», обнаружили сельскую усадьбу Боспорского царства. Она расположена в 15 километрах от Керчи.

Крымская экспедиция археологов, под руководством Сергея ВНУКОВА, в течение последних месяцев ведут раскопки поселения «Городища 11 километра». Раскопки ведутся на двух холмах в 15 километрах западнее Керчи. На западном холме ученые нашли стоянку эпохи средней бронзы. При раскопках на южном склоне восточного холма были открыты усадьбы римского времени. Обнаружены остатки домов, дворов и улиц, круглое башнеобразное сооружение, остатки нескольких средневековых построек и разновременные погребения.

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Изучая находки, археологи сделали вывод, что здесь жили представители «среднего класса» Боспора:

«При раскопках мы не обнаружили ни дорогих импортных вещей, ни золотых или серебряных монет, ни предметов роскоши, но была найдена посуда, инструменты, недорогие украшения, статуэтки, в том числе терракотовые марионетки с подвесными руками и ногами. Их можно назвать «эллинистическими Барби» это были детские игрушки», – рассказывает Сергей Внуков.

Руководитель экспедиции отметил, что эта усадьба очень хорошо демонстрирует быт среднего жителя Боспорского царства:

«Здесь жили не слишком зажиточные землевладельцы, или арендаторы, тогдашний сельский средний класс. У них могло быть несколько домашних рабов, возможно, они могли нанимать для обработки земли поденщиков, но это не римские латифундисты».

На раскопе, также, найдено более 150 монет, большинство из которых чеканилось на Боспоре в 1-2 веков нашей эры.

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