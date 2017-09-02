В окрестностях Керчи обнаружили 50-килограммовую авиабомбу

Под Керчью обнаружена крупная бомба времен Великой Отечественной войны. Ее нашли в 1,5 км от моря. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

В селе Войковское Ленинского района был обнаружен подозрительный предмет, внешне напоминающий бомбу. На место оперативно прибыли специалисты-пиротехники чрезвычайного ведомства.

Взрывоопасный предмет располагался в 1,5 км от Азовского моря.

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После тщательного осмотра, выяснилось, что перед специалистами – фугасная авиабомба весом в 50 кг (ФАБ-50).

Важно отметить, что подобные предметы вызывают большую опасность, поскольку причиной их детонации может послужить любое неправильное действие.

Благодаря профессионализму и слаженной работе пиротехников взрывоопасный предмет был успешно извлечен и уничтожен на специальном полигоне.

Всего в операции было задействовано 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

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