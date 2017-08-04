В отношении керченских полицейских возбуждено уголовное дело

Прокуратура Крыма провела проверку профессиональной деятельности керченских полицейских. В отношении сотрудников полиции Керчи возбуждено уголовное дело.

В прокуратуру республики с жалобой на деятельность сотрудников керченской полиции обратился предприниматель. Сетования бизнесмена касались незаконной деятельности сотрудников полиции в виде препятствия предпринимательской деятельности. Об этом сообщает Крыминформ.

На основании жалобы прокуратура республики провела проверку деятельности полицейских. Было установлено, что полицейские в ходе своей профессиональной деятельности изъяли сахар-песок и удерживали его при отсутствии надлежащих условий хранения.

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«Установлено, что полицией сахар-песок в значительных объемах был изъят на время разбирательства относительно его происхождения. При этом условия для хранения изъятого отсутствовали, в результате чего произошла частичная утрата товара», – говорится в сообщении.

Предприниматель понес материальный ущерб в сумме 1 млн рублей. Потерпевшему вернули товар, а в отношении нерадивых полицейских возбудили уголовное дело.

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