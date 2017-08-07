В отпуск на автомобиле

Не знаете, где провести семейные каникулы? Махните на машине в неизведанные города! А рекомендации опытных водителей помогут вам избежать неприятностей.
За пару недель до поездки пройдите диагностику всего автомобиля. Проверьте рулевое управление, развал и схождение, элементы тормозной системы и подвески. Все, что требует ремонта — почините. Если обнаружите на шинах трещины и уплотнения, поменяйте их. Шины не повреждены, но часто спускают? Тогда замените ниппели. Непосредственно перед самим путешествием проверьте уровень всех технических жидкостей.
Техническое обслуживание проведите до поездки. Обслуживаете машину у официального дилера? Уточните, оказывает ли он помощь на дороге и распространяется ли она на регион путешествия. В случае положительного ответа оформите эту услугу.
Помощь на дороге оказывают обладателям карт «РАТ» (Российское Автомобильное Товарищество).
— знак аварийной остановки;
— буксировочный крюк и трос;
— огнетушитель;
— домкрат;
— компрессор или насос;
— баллонный ключ;
— запасное колесо;
— пару перчаток;
— пару светоотражающих жилетов;
— набор предохранителей;
— набор ламп для фонарей и фар;
— провода для прикуривания или пусковое устройство;
— несколько колесных болтов;
— моток изоленты, лопатку, фонарь;
— запас технических жидкостей;
— аптечку.
— влажные салфетки, туалетную бумагу, антисептики;
— запас питьевой воды;
— средства от диареи;
— аудиокниги, любимую музыку, коллекцию фильмов и мультфильмов;
— держатель для смартфона;
— непромокаемый плащ, резиновые сапоги, пару одеял или пледов;
— кофе или чай в термосе;
— непромокаемые коврики и пластиковую посуду для пикника.
Проработайте тщательно маршрут. Узнайте и сохраните контакты местных служб спасения и МВД в областях, куда поедете. Выясните состояние дорог, их загруженность. Наметьте альтернативные трассы и объездные пути. Запланируйте небольшие остановки через каждые 200 км. И никакой езды по ночам и в сумерках!
Прикиньте расходы на топливо. Добавьте к этому сумму на возможный ремонт ключевых агрегатов и услуги эвакуатора.
Установите на смартфон картографические и навигационные приложения, работающие без подключения к интернету.
Добавьте к распланированной поездке один резервный день. Так вы избежите езды в ночное время.
Кроме того, продумайте свои действия при возможной поломке. Не лишним будет запастись контактными данными надежной СТО, которая при необходимости сможет предоставить вам эвакуатор. Правильным выбором станет СТО «Автопомощь». К вашим услугам эвакуатор, длина платформы котрого – 5,5 метров, ширина – 2,2 метра. Имеется эвакуатор как с ломанной, так и с гидравлической платформой. СТО «Автопомощь» работает без перерывов и выходных и находится по адресу: г. Керчь, ул. Разъездная, 31а. Контактные телефоны: +7 978 148 27 77 +7 978 852 63 69 +7 978 717 93 68.
Приятного путешествия!
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