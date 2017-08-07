В отпуск на автомобиле

Не знаете, где провести семейные каникулы? Махните на машине в неизведанные города! А рекомендации опытных водителей помогут вам избежать неприятностей.

Проверка

За пару недель до поездки пройдите диагностику всего автомобиля. Проверьте рулевое управление, развал и схождение, элементы тормозной системы и подвески. Все, что требует ремонта — почините. Если обнаружите на шинах трещины и уплотнения, поменяйте их. Шины не повреждены, но часто спускают? Тогда замените ниппели. Непосредственно перед самим путешествием проверьте уровень всех технических жидкостей.

Техническое обслуживание проведите до поездки. Обслуживаете машину у официального дилера? Уточните, оказывает ли он помощь на дороге и распространяется ли она на регион путешествия. В случае положительного ответа оформите эту услугу.

Помощь на дороге оказывают обладателям карт «РАТ» (Российское Автомобильное Товарищество).

Для авто возьмите:

— знак аварийной остановки;

— буксировочный крюк и трос;

— огнетушитель;

— домкрат;

— компрессор или насос;

— баллонный ключ;

— запасное колесо;

— пару перчаток;

— пару светоотражающих жилетов;

— набор предохранителей;

— набор ламп для фонарей и фар;

— провода для прикуривания или пусковое устройство;

— несколько колесных болтов;

— моток изоленты, лопатку, фонарь;

— запас технических жидкостей;

— аптечку.

С собой:

— влажные салфетки, туалетную бумагу, антисептики;

— запас питьевой воды;

— средства от диареи;

— аудиокниги, любимую музыку, коллекцию фильмов и мультфильмов;

— держатель для смартфона;

— непромокаемый плащ, резиновые сапоги, пару одеял или пледов;

— кофе или чай в термосе;

— непромокаемые коврики и пластиковую посуду для пикника.

Узнайте и сохраните

Проработайте тщательно маршрут. Узнайте и сохраните контакты местных служб спасения и МВД в областях, куда поедете. Выясните состояние дорог, их загруженность. Наметьте альтернативные трассы и объездные пути. Запланируйте небольшие остановки через каждые 200 км. И никакой езды по ночам и в сумерках!

Посчитайте

Прикиньте расходы на топливо. Добавьте к этому сумму на возможный ремонт ключевых агрегатов и услуги эвакуатора.

На заметку

Установите на смартфон картографические и навигационные приложения, работающие без подключения к интернету.

Добавьте к распланированной поездке один резервный день. Так вы избежите езды в ночное время.

Кроме того, продумайте свои действия при возможной поломке. Не лишним будет запастись контактными данными надежной СТО, которая при необходимости сможет предоставить вам эвакуатор. Правильным выбором станет СТО «Автопомощь». К вашим услугам эвакуатор, длина платформы котрого – 5,5 метров, ширина – 2,2 метра. Имеется эвакуатор как с ломанной, так и с гидравлической платформой. СТО «Автопомощь» работает без перерывов и выходных и находится по адресу: г. Керчь, ул. Разъездная, 31а. Контактные телефоны: +7 978 148 27 77 +7 978 852 63 69 +7 978 717 93 68.

Приятного путешествия!

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