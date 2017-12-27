В период новогодних праздников компания «ТРЕНД» раздает подарки:

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РЕМОНТ, ДИЗАЙН
Дизайн интерьера квартир, коттеджей, офисов http://www.trend-remont.ru/dizain
Ремонт квартир и домов в Керчи
Строительство домов в Керчи http://www.trend-remont.ru/stroitelstvo
ОКНА, БАЛКОНЫ
Окна из немецких профилей http://www.trend-remont.ru/okna
Отделка балконов http://www.trend-remont.ru/balkoni-pod-kluch
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН ЖИДКИМ АКРИЛОМ
Реставрация чугунных, стальных, акриловых ванн, поддонов
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Примеры выполненных работ Компанией ТРЕНД http://www.trend-remont.ru/portfolio
Отзывы и видео Компании ТРЕНД http://www.trend-remont.ru/video
Ждем Вас по адресу:
Пер. Кооперативный 26 ТЦ Мега, 3 этаж, офис 301
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