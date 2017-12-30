В период праздничных каникул керчан приглашают на «Рождественскую мозаику»

В преддверии рождественских праздников в Керчи состоится выставка вышивки «Рождественская мозаика».



«Рождественская мозаика» объединит 3 персональные выставки керчан – мастеров по художественной вышивке. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

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В рамках экспозиции будут представлены работы Надежды КЕУШ, выполненные в технике счётного креста; тематические картины, объёмная, бразильская вышивка с использованием нитей мулине, бисера, атласных лент, бижутерия, выполненная руками мастерицы Светланы ВАРАКУТО, а также уникальная выставка Валерия ПОКОТИЛОВА, победителя (2010 г.) и обладателя Гран-при (2011 г.) Всеукраинской выставки-конкурса «Вышивка, рукоделие, ремёсла».

«Рождественская мозаика» пройдет в картинной галерее Керчи. Открытие состоится 4 января 2018 года в 15:00.



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