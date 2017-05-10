В период праздников Керченскую переправу облюбовали приезжие

В период праздников Керченскую переправу пересекли около шестидесяти тысяч человек. Так, с 6 по 9 мая услугами паромной переправы воспользовались 58 тысяч 853 человека.

По сообщению ООО «Морская дирекция», через Керченский пролив в эти дни транспортировали 12 764 легковушек и 681 автобус.

Через пролив курсировали шесть паромов: «Олимпиада», «Майор Чапичев», «Крым», «Гликофилуоса III», «Протопорос IV» и «Елена».

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Стоит отметить, пик нагрузки на паромную линию пришелся на 6 мая. Только за этот день из портов «Крым» и «Кавказ» перевезено более 18,5 тысяч человек.

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