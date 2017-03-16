В «Пингвине» дебютировал «Открытый Микрофон»

В Керчи провели новое юмористическое шоу «Открытый Микрофон». На этот раз площадкой для выступления организаторами был выбран бар-пивоварня «Пингвин». Несмотря на то, что мероприятие состоялось в будний день, в среду, много керчан оставили свои дела на потом и пришли весело провести свой вечер.

15 марта в 20:00 на втором этаже в баре-пивоварне «Пингвин» керченскую публику веселили и заряжали позитивными эмоциями местные стендап-комики: Андрей Антоненко, Никита Краснолуцкий, Александр Нинидзе и единственная девушка-стендапер обворожительная Ольга Дронова. Также в рамках проекта дебютировал со своим выступлением юморист Евгений Гайдай. По традиции ведущим вечера стал зажигательный и остроумный Жорес Бондаренко.

«Все ребята сегодня выступят с новой программой. Мы хотим протестировать созданный материал «дома», — рассказывает Жорес Бондаренко.

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В ходе мероприятия керченские юмористы высмеивали все самые актуальные темы из жизни: учёба, дом, семейная жизнь, отношения с друзьями, работа и деньги.

Вечер прошёл на одном дыхании, все зрители чувствовали себя легко и комфортно, тепло приветствовали участников и активно вступали с ними в диалоги.

Отметим, что «свежая» юмористическая рубрика «Открытый Микрофон» приобретает всё большую популярность среди керченского зрителя. Новый комический проект собирает с каждым выступлением всё больше зрителей.



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