В «Пингвине» проведут Stand Up KERCH «Открытый микрофон»

В Керчи проведут уже популярный в городе — Stand up KERCH! Место дислокации — бар-пивоварня «Пингвин». Организаторы выбрали площадку, на которой участникам и керченскому зрителю будет максимально комфортно! Местные комики снова порадуют керченских зрителей качественным юмором и позитивными эмоциями.

В эту среду, 15 марта в 20:00, участники Stand Up KERCH проведут рубрику «Открытый Микрофон» на втором этаже бара-пивоварни «Пингвин» . Традиционно, ведущим шоу будет харизматичный и остроумный Жорес Бондаренко.

В рамках рубрики выступят керченские юмористы, ребята будут веселить тонкими шутками жителей и гостей города. По словам участников : «Открытый микрофон» — это своеобразная «кухня юмора», где может быть смешно, а местами не очень.

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Отметим, что данный проект уже завоевал своих поклонников в нашем городе и сейчас активно набирает обороты на разных площадках Керчи. Пока что ребята тестируют юмористический материал в «домашней обстановке». Но уже в скором будущем это мероприятие выйдет на более профессиональный уровень.

Приходите в среду, 15 марта в пивоварню «Пингвин» — зарядитесь позитивом и проведите с юмором свой вечер!

Во избежание очередей просьба приходить заранее. Вход — свободный.



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