В «Планете ПРОСПОРТ» прошли крымские соревнования по самбо

Керчь на прошлых выходных встречала юных самбистов Крыма. В спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» прошли отборочные соревнования среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. Керченские спортсмены с честью отстояли имя города, заняв призовые места.

Как рассказал журналистам KerchINFO.com старший тренер сборной Крыма по самбо Роман СОМЕНКО, соревнования проводятся с целью отбора самых достойных молодых спортсменов Крыма для участия в более престижном соревновании регионального уровня в городе Армавир.

Всего на турнир приехало примерно 140 крымских спортсменов.

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Хотим отметить, что керченские спортсмены достойно представили наш город-герой на этом турнире. Около 10 юношей и девушек заняли призовые места и квалифицировались на турнир в Армавире, который пройдет 12-15 мая 2017 года.

Фоторепортаж из спортивного клуба «Планета ПРОСПОРТ» мы опубликуем чуть позже.



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