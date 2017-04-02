В «Планете ПРОСПОРТ» проходит турнир по теннису

В Керчи проходит турнир по теннису среди участников клуба «Планета ПРОСПОРТ». Участие в турнире приняли 25 человек. Из них — четверо начинающих теннисистов, семь представительниц слабого пола и четырнадцать мальчиков.

Это — первый турнир в этом году. Организаторы отмечают, что будут стараться проводить его регулярно, по два раза в месяц. Также отмечается, что все желающие, спортсмены, занимающиеся теннисом, могут принимать участие в будущих турнирах. А победители будут награждены почетными грамотами.

В будущем организаторы планируют привлекать к турниру не только керчан, но и представителей клубов из других городов Крыма.

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Клуб «Планета ПРОСПОРТ» приглашает всех желающих с 4-5 лтнего возраста учиться играть в теннис. Занятия проходят в будние дни (понедельник-среда-пятница) с 15.00 или 16.00 в зависимости от возраста учащихся. С детьми занимаются три тренера. Количество тренировок можно увеличить, занимаясь дополнительно.



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