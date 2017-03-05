В «Планете ПРОСПОРТ» стартует проект «БОРИСЬ ЗА КРАСИВОЕ ТЕЛО»

Совсем скоро стартует новый спортивный проект для прекрасной половины нашего города, активная подготовка к пляжному сезону.

Милые девушки, 1 апреля начинается проект «БОРИСЬ ЗА КРАСИВОЕ ТЕЛО»: это два месяца увлекательных интенсивных тренировок под руководством тренера, сопровождение диетолога. Каждая участница получит индивидуальную программу питания.

Три призовых места за лучшую трансформацию тела!

Хотите обрести желаемую физическую форму, избавиться от лишних килограмм, стать женственнее и грациознее?

В ходе проекта мы будем совместно делать красивое тело, тренировать выносливость и приобретать новые физические навыки.

Читайте: «Планета ProSPORT» — клуб здоровых единомышленников

Не упустите шанс попасть в мир спорта, правильного питания, стать лучше, получить море незабываемых эмоций и выиграть ценные призы.

Программа проекта рассчитан на 2 месяца. Будет сформировано две группы — утренняя и вечерняя, тренироваться будем три раза в неделю, чередуя круговой интенсивный жиросжигающий тренинг ( Табата) с динамичными тренировками в тренажерном зале. Ввсе девушки получат индивидуальную программу питания, которая с легкостью им позволит избавляться от лишних килограммов и при этом не голодать, а наоборот кушать вкусные, полезные и любимые продукты — никакого насилия над организмом.

Минус 5-10 кг по окончанию проекта, прекрасное рельефное тело, четкое понимание, что такое правильное и здоровое питание, и, конечно, новые спортивные навыки.

Худеть в группе единомышленников под наблюдением профессионалов всегда легче, увлекательнее, интереснее и, главное, безопасно для здоровья.

Количество мест ограничено. Поторопитесь записаться уже сейчас, запись открыта до 15 марта.

Запись и справки по телефону: +7 (918) 11 89 759

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!





