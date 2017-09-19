В поддержку Керченского моста: ветераны проведут мероприятия

Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов» проводит 26 – 27 сентября 2017 года в городе Керчи Республики Крым мероприятия посвященные социально-значимому проекту по защите прав и свобод ветеранов и поддержке ветеранами страны строительства Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ходе проводимых мероприятий, совместно с Руководством Республики Крым и города Керчи, 26 сентября 2017 года будет проведен митинг – реквием в селе Юркино на братской могиле погибших защитников Родины, где будут вручены сертификаты памяти и ордена родственникам погибших воинов.

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Представителям Юнармии города Керчи будут вручены знаки «Юный защитник Отечества». Затем ветераны посетят Музей защитников Аджимушкайских каменоломен и в санатории «Москва – Крым» проведут Круглый стол по теме: «Содействие защите прав и свобод российских ветеранов войны и вооруженных конфликтов. Социальная и правовая поддержка ветеранов».

27 сентября 2017 года участники мероприятий посетят в музее города Керчи выставку посвященную строительству Крымского моста, видовую площадку, встретятся со строителями Крымского моста и выразят свою поддержку его строительству.

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