В поиске сезонной работы? Мечтаете о постоянном рабочем месте в сплоченном коллективе? Нам есть, что Вам предложить!

Кафе «Вкус Жизни» и кафе Bon Appetit приглашают

В команду компании ЭКЛЕКТИКА (кафе «Вкус Жизни» & Bon Appetit) требуются:

— официанты (парни и девушки от 18 лет);

— повара горячего цеха;

— заготовщик полуфабрикатов;

— посудомойщицы / уборщицы.

Общие требования:

— российское гражданство, РВП или патент;

— пакет документов (СНИЛС, страховой полис, ИНН, российский паспорт, санитарная книжка);

— опыт работы не обязателен, но приветствуется. Мы готовы обучить нового работника, предоставив часы стажировки и тренингов.

Что Вы получаете, выбрав нас:

— официальное трудоустройство;

— регулярную выплату зарплаты (два раза в месяц);

— гибкий график работы;

— обеспечение необходимой униформой;

— бесплатное двухразовое питание;

— карьерный рост;

— профессиональное развитие;

— работу в дружном коллективе.

За детальной информацией и для записи на собеседование обращайтесь по телефону:

+ 7 (978) 816 888 6 (кафе «Вкус Жизни»)

или

+ 7 (978) 816 888 6 (кафе «Бон Аппетит»)

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