В поиске сезонной работы? Мечтаете о постоянном рабочем месте в сплоченном коллективе? Нам есть, что Вам предложить!

Кафе «Вкус Жизни» и кафе Bon Appetit приглашают
В команду компании ЭКЛЕКТИКА (кафе «Вкус Жизни» & Bon Appetit) требуются:
— официанты (парни и девушки от 18 лет);
— повара горячего цеха;
— заготовщик полуфабрикатов;
— посудомойщицы / уборщицы.
Общие требования:
— российское гражданство, РВП или патент;
— пакет документов (СНИЛС, страховой полис, ИНН, российский паспорт, санитарная книжка);
— опыт работы не обязателен, но приветствуется. Мы готовы обучить нового работника, предоставив часы стажировки и тренингов.
Что Вы получаете, выбрав нас:
— официальное трудоустройство;
— регулярную выплату зарплаты (два раза в месяц);
— гибкий график работы;
— обеспечение необходимой униформой;
— бесплатное двухразовое питание;
— карьерный рост;
— профессиональное развитие;
— работу в дружном коллективе.
За детальной информацией и для записи на собеседование обращайтесь по телефону:
+ 7 (978) 816 888 6 (кафе «Вкус Жизни»)
или
+ 7 (978) 816 888 6 (кафе «Бон Аппетит»)
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