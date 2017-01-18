В управлении МВД России по г. Керчи объявлен набор на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и учебу в ВУЗы МВД России.

На учебу в ВУЗы МВД России приглашаются выпускники школ и граждане в возрасте до 25 лет, не имеющие высшего образования, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья служить в органах внутренних дел.

Приоритеты обучения в ВУЗах системы МВД РФ:

— полное государственное обеспечение;

— гарантированная стипендия;

— получение высшего профессионального образования с последующим трудоустройством;

— выслуга лет в органах внутренних дел исчисляется с момента поступления на учебу в ВУЗы МВД России.

Гражданам, желающим поступить на учебу в ВУЗы МВД России необходимо обратиться в отдел кадров УМВД России по г. Керчи (г. Керчь, улица Ленина, дом 8, кабинет 25) до 1 марта 2017 года.

Телефон для справок (36561) 7-81-28.

В управление МВД России по г. Керчи требуются кандидаты на службу на должности: полицейских патрульно-постовой службы полиции, участковых уполномоченных полиции, следователей, дознавателей, оперуполномоченных уголовного розыска и иных служб.

Требования к кандидатам на службу:

— граждане Российской Федерации;

— возраст от 18-ти до 35-ти лет;

— способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел;

— наличие полного среднего образования для кандидатов на должности полицейских патрульно-постовой службы полиции;

— наличие высшего юридического образования для кандидатов на должности следователей и дознавателей;

— наличие высшего образования для кандидатов на должности участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных.

Средняя заработная плата для сержантского состава составляет от 25 тыс. рублей, для офицерского состава от 30 тыс. рублей.

За справками обращаться по адресу: г. Керчь, ул. Ленина, 8, каб. 25 (отдел кадров) с 09:00 – 12:00 часов.

Телефон для справок (36561) 2-81-28.

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