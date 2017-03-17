В политехническом колледже прошел праздничный концерт

17 марта 2017 г. в Керченском политехническом колледже прошел праздничный концерт, посвященный одному из самых исторически значимых событий – Дню воссоединения Крыма с Россией.

Студенческое самоуправление колледжа подготовило песню О. Газманова «Вперед, Россия!». Администрация выступила с поздравительным словом. Также на мероприятии выступил ансамбль «Грация» Керченского торгового порта (руководители Наталья Янчина и Юлия Лютова) и солистки Асанкина Александра и Екатерина – воспитанницы «Песенки-чудесенки» (руководитель Марина Галкина), участницы ансамбля «Грация».

Ансамбль подготовил танцевальные и песенные номера, которые воодушевили зрителей, и они щедро благодарили выступающих бурными аплодисментами. Все присутствующие в зале зарядились положительными эмоциями и своим внутренним миром вернулись в события Крымской весны-2014 года.

Русский Крым навсегда — это в сердце веками,

Под покровом святым Богородицу славим,

У горящих свечей — матерей наших слёзы,

Их молитвы в ночи — путеводные звёзды.

Крым вернулся домой, и отныне навеки

Под российской звездой будут жить наши дети,

Подвиг дедов, отцов растоптать мы не дали,

За Великую Русь всем народом стояли!

Мы снова — России сыны!

Жемчужина России!

Земля родная, Крым родной —

Бездонный синий небосклон,

И сны долины под луной —

Леса, где птичий перезвон.

Земля родная, Крым родной!

Люблю я твой солёный ветер.

И словно, парусник морской,

Открыв лицо, лечу навстречу!

Земля родная, Крым родной!

Древнейшая земля на свете.

Здесь горы манят высотой —

Встречая солнце на рассвете.

Земля родная, Крым родной!

Ты светом душу наполняешь.

С тобой мы связанны судьбой,

Ты благодатью воскрешаешь!

Земля родная, Крым родной,

Жемчужина — Большой России!

Ты Рай — прекрасный и земной,

И в Мире нет — тебя красивей!

Студентка Снигур Алена

Мы снова — России сыны!

Россия – исконная наша страна,

Теперь Крым навеки с тобой!

Ушли навсегда времена —

Надежд, что казались мечтой!

Люблю я свой солнечный Крым –

Частичку огромной России!

Люблю дымку горных вершин,

И бурь штормовых, стихии!

Дышу хвоей Крымских лесов,

Любуюсь глициний убранством,

И скромностью диких цветов,

И ярким подводным царством!

Горжусь я историей Крыма –

И Славой российских солдат!

Наследием Древнего Рима,

И тайной горы Митридат.

Я славлю народов собратство,

Когда все единству верны.

Дороже нет в мире богатства —

Чем дружба народов страны!

Я радуюсь! Вновь гражданин!

Великой, прекрасной страны.

Наш Крым возрождён — не один.

Мы снова — России сыны!

Студент Ступак Кирилл



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