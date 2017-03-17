В политехническом колледже прошел праздничный концерт

В политехническом колледже прошел праздничный концерт
Март 17 15:49 2017

17 марта 2017 г. в Керченском политехническом колледже прошел праздничный концерт, посвященный одному из самых исторически значимых событий – Дню воссоединения Крыма с Россией.

Студенческое самоуправление колледжа подготовило песню О. Газманова «Вперед, Россия!». Администрация выступила с поздравительным словом. Также на мероприятии выступил ансамбль «Грация» Керченского торгового порта (руководители Наталья Янчина и Юлия Лютова) и солистки Асанкина Александра и Екатерина – воспитанницы «Песенки-чудесенки» (руководитель Марина Галкина), участницы ансамбля «Грация».

Ансамбль подготовил танцевальные и песенные номера, которые воодушевили зрителей, и они щедро благодарили выступающих бурными аплодисментами. Все присутствующие в зале зарядились положительными эмоциями и своим внутренним миром вернулись в события Крымской весны-2014 года.

 

политехнический техникум

Русский Крым навсегда — это в сердце веками,
Под покровом святым Богородицу славим,
У горящих свечей — матерей наших слёзы,
Их молитвы в ночи — путеводные звёзды.
Крым вернулся домой, и отныне навеки
Под российской звездой будут жить наши дети,
Подвиг дедов, отцов растоптать мы не дали,
За Великую Русь всем народом стояли!                                                                        

Мы снова — России сыны!      


Студенты колледжа написали стихотворения, посвященные событиям Крымской весны.

Жемчужина России!                                           

Земля родная, Крым родной —
Бездонный синий небосклон,
И сны долины под луной —
Леса, где птичий перезвон.

Земля родная, Крым родной!
Люблю я твой солёный ветер.
И словно, парусник морской,
Открыв лицо, лечу навстречу!
Земля родная, Крым родной!
Древнейшая земля на свете.
Здесь горы манят высотой —

Встречая солнце на рассвете.
Земля родная, Крым родной!
Ты светом душу наполняешь.
С тобой мы связанны судьбой,

Ты благодатью  воскрешаешь!
Земля родная, Крым родной,
Жемчужина — Большой России!
Ты Рай — прекрасный и земной,

И в Мире нет — тебя красивей!

Студентка Снигур Алена

Мы снова — России сыны!                                                                          

Россия – исконная наша страна,
Теперь Крым  навеки с тобой!
Ушли навсегда времена —
Надежд, что казались мечтой!

Люблю я свой солнечный Крым –
Частичку огромной России!
Люблю дымку горных   вершин,
И бурь штормовых, стихии!

Дышу хвоей Крымских лесов,
Любуюсь глициний убранством,
И скромностью диких цветов,
И ярким подводным царством!

Горжусь я историей Крыма –
И Славой российских солдат!
Наследием Древнего Рима,
И тайной горы Митридат.

Я славлю народов собратство,
Когда все единству верны.
Дороже нет в мире  богатства —
Чем дружба народов страны!

Я радуюсь! Вновь гражданин!
Великой, прекрасной страны.
Наш  Крым возрождён  — не один.
Мы снова — России сыны!

Студент Ступак Кирилл


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