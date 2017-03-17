В политехническом колледже прошел праздничный концерт

17 марта 2017 г. в Керченском политехническом колледже прошел праздничный концерт, посвященный одному из самых исторически значимых событий – Дню воссоединения Крыма с Россией.
Студенческое самоуправление колледжа подготовило песню О. Газманова «Вперед, Россия!». Администрация выступила с поздравительным словом. Также на мероприятии выступил ансамбль «Грация» Керченского торгового порта (руководители Наталья Янчина и Юлия Лютова) и солистки Асанкина Александра и Екатерина – воспитанницы «Песенки-чудесенки» (руководитель Марина Галкина), участницы ансамбля «Грация».
Ансамбль подготовил танцевальные и песенные номера, которые воодушевили зрителей, и они щедро благодарили выступающих бурными аплодисментами. Все присутствующие в зале зарядились положительными эмоциями и своим внутренним миром вернулись в события Крымской весны-2014 года.
Русский Крым навсегда — это в сердце веками,
Под покровом святым Богородицу славим,
У горящих свечей — матерей наших слёзы,
Их молитвы в ночи — путеводные звёзды.
Крым вернулся домой, и отныне навеки
Под российской звездой будут жить наши дети,
Подвиг дедов, отцов растоптать мы не дали,
За Великую Русь всем народом стояли!
Мы снова — России сыны!
Жемчужина России!
Земля родная, Крым родной —
Бездонный синий небосклон,
И сны долины под луной —
Леса, где птичий перезвон.
Земля родная, Крым родной!
Люблю я твой солёный ветер.
И словно, парусник морской,
Открыв лицо, лечу навстречу!
Земля родная, Крым родной!
Древнейшая земля на свете.
Здесь горы манят высотой —
Встречая солнце на рассвете.
Земля родная, Крым родной!
Ты светом душу наполняешь.
С тобой мы связанны судьбой,
Ты благодатью воскрешаешь!
Земля родная, Крым родной,
Жемчужина — Большой России!
Ты Рай — прекрасный и земной,
И в Мире нет — тебя красивей!
Студентка Снигур Алена
Мы снова — России сыны!
Россия – исконная наша страна,
Теперь Крым навеки с тобой!
Ушли навсегда времена —
Надежд, что казались мечтой!
Люблю я свой солнечный Крым –
Частичку огромной России!
Люблю дымку горных вершин,
И бурь штормовых, стихии!
Дышу хвоей Крымских лесов,
Любуюсь глициний убранством,
И скромностью диких цветов,
И ярким подводным царством!
Горжусь я историей Крыма –
И Славой российских солдат!
Наследием Древнего Рима,
И тайной горы Митридат.
Я славлю народов собратство,
Когда все единству верны.
Дороже нет в мире богатства —
Чем дружба народов страны!
Я радуюсь! Вновь гражданин!
Великой, прекрасной страны.
Наш Крым возрождён — не один.
Мы снова — России сыны!
Студент Ступак Кирилл