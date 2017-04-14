В порту Керчь под арестом стоит итальянское судно

В водах Азовского моря крымскими пограничниками было задержано судно из Италии. Буксир нарушил государственную границу России. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по РК.

В Азовском море 10 апреля пограничники Республики Крым задержали буксир «Аран». Судно шло под флагом Мальты, а портом приписки значилась Валетта (Италия). Однако про инцидент стало известно лишь сегодня, 14 апреля.

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На борту находилось 6 членов экипажа. В процессе осмотра судна сотрудники погранслужбы обнаружили нарушения установленного порядка следования от внешней границы территориального моря Российской Федерации.

Судно-нарушитель доставили на якорную стоянку в порт Керчь, где на него наложили арест и запретили выходить из порта.

В отношении владельца буксира «Аран», который принадлежит компании «OCEAN KOPEP D.O.O.», и его капитана возбуждено уголовное дело. Наложен штраф в размере 430 тысяч рублей.



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