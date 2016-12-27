В поселке Маяк практически завершились работы по восстановлению освещения.

Об этом сообщил глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев на своей странице в соцсети.

Предприятие «Горсвет-Керчь» установило 145 уличных светильников более чем на 15 улицах.

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«Бригады предприятия протянули 6 км провода. Установлено 2 автоматизированных щита управления. Одна из проблем, с которыми многие годы сталкивались жители поселка, решена — улицы, где они живут, теперь в темное время суток освещены должным образом», — отметил чиновник.

Напомним, что в преддверии нового года на нескольких остановках маршрутного такси Керчи установлены светофоры.

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