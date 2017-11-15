В посёлке Героевское засыпали проблемные дороги

Местные жители посёлка Героевское создали территориальное общественное самоуправление «Эльтиген», активисты которого идут на диалог с властями. О проблемах посёлка – отсутствии дорог, воды, газа – жители не раз сообщали не только руководству Керчи, но и Крыма. Сергей АКСЁНОВ общался с «героевчанами» этой весной. Спустя полгода проблемы сдвинулись с мёртвой точки.

Как рассказал председатель ТОС «Эльтиген» Юрий КОВАЛЕНКО в интервью керченскому телевидению, когда члены самоуправлению обратились с просьбой к представителю единого заказчика – замглавы керченской Администрации Николаю ЗОТОВУ – засыпать проблемные дороги посёлка – улицы Озёрная, Зои Космодемьянской и Гражданская, в тот же день с ними связались работники которые ремонтируют улицу Орджоникидзе в Аршинцево. На следующее утро жители Героевки наблюдали за ремонтниками и дорожной техникой – приехали четыре фрезеровочных машины, теперь дороги засыпаны асфальтовой крошкой.

Николай ЗОТОВ в комментарии для журналистов КерчьИНФО отметил, что подсыпка – это ещё не ремонт дороги: «Это не плановый ремонт, мы временно подсыпали асфальтовой крошкой по просьбе руководителей ТОС, если они и в дальнейшем будут просить – мы также будем подсыпать».

Читайте: Активисты ОНФ в Крыму провели повторные рейды по дорогам Керчи

Посёлок Героевское известен своими проблемами, однако хоть и небольшими шагами, они движутся к решениям: здесь появилась новая детская площадка, наладилась мобильная связь, прекратились проблемы с вывозом мусора. А этой весной в посёлок должны провести газ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

